В Брянске после ремонта открыли Пролетарский сквер с цветным фонтаном
Стоимость работ составила 19,1 миллиона рублей.
Пролетарский сквер в Бежицком районе Брянска торжественно открыли после ремонта. Работы велись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Стоимость муниципального контракта составила 21,9 миллиона рублей.
В сквере отремонтировали пешеходные дорожки, смонтировали освещение, установили скамейки, посеяли газоны и высадили декоративный кустарник и туи. Для защиты от вандалов рабочие смонтировали 11 видеокамер.
Центром обновленного сквера стал новый фонтан, облицованный гранитом. Его чашу декорировали мозаикой. Фонтан состоит из 56 водных струй разной высоты и мощности. В вечернее время вода подсвечивается разными цветами.
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