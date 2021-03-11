В Брянске повторно обследовали гарантийные дороги

Подрядчикам дали две недели на окончательное устранение дефектов.

Правительство Брянской области дало две недели подрядчикам, на гарантии которых находятся дороги, где были выявлены дефекты. А в течение месяца намерено полностью закрыть вопрос с качеством дорог в областном центре.

На прошлой неделе состоялось уже повтроное обследование брянских дорог, в котором участвовали представители ГИБДД, технадзора и общественные активисты. Оно показало, что выявленные при первом аналогичном осмотре недостатки были устранены не до конца.

Ранее губернатор Александр Богомаз резко раскритиковал мэрию Брянска и подрядчиков за ситуацию с качеством ремонта дорог.