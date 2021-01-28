В Брянске появились новые светофоры на улице Фокина

Новые светофоры начали работу на пересечении улиц Фокина, Ромашина и Октябрьской.

На всех светофорах предусмотрены кнопки, с помощью которых происходит переключение светофора на зеленый сигнал для пешеходов.

Можно надеяться, что с появлением светофоров движение на этом участке станет более безопасным как для пешеходов, так и для водителей.