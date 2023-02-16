В Брянске появится новая остановка

Новую остановку общественного транспорта организуют в Советском районе областного центра. Об этом сообщили в городской администрации.

Ремонт проспекта Станке Димитрова в Брянске начался в прошлом году. Тогда привели в порядок участок более 2,5 километра от улицы Пересвета до улицы Карачижской.

С приходом тепла подрядная организация АО «Брянскавтодор» продолжит работы. Теперь ремонт пройдёт от улицы Пересвета до Черметовского моста. Здесь рабочие ещё в конце минувшего года построили новый плиточный тротуар на стороне вдоль Брянского троллейбусного управления, а асфальтированный — до Черметовского моста. Также «Брянскавтодор» начал расширять проезжую часть.

На 1,56 километре дороги осталось заменить асфальт, установить 27 опор и 144 светильника. А в районе дома №30 проспекта Станке Димитрова появится новая остановка общественного транспорта с заездным карманом.

На работы выделено свыше 91 млн рублей.