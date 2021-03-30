В Брянске продезинфицировали более 50 автобусов от коронавируса

В Брянске в ежедневном режиме проводится дезинфекция муниципального пассажирского транспорта.

Накануне специалисты обработали более 50 автобусов, сообщает городская администрация.

Для борьбы с коронавирусом сотрудники спасательного ведомства используют высокоэффективное дезинфицирующее средство, безопасное для людей и животных.

В целом с начала года дезинфекция силами МЧС на автобусном предприятии проводилась около 20 раз.

Кроме того, после каждого рейса на конечной остановке кондукторы и водители самостоятельно проводят обработку автобусов, протирая поручни, сиденья, проветривают салон.

Ежедневная дезинфекция подвижного состава проводится также в МУП «Брянское троллейбусное управление».