В Брянске продолжат благоустраивать Голубой мост

К волонтерскому проекту подключились общественники и чиновники.

В Брянске продолжат благоустройство Голубого моста. К реализации проекта подключились общественные и политические организации и органы власти.

Городские власти приняли решение не ограничиться покраской самого моста – прилегающую территорию также приведут в порядок. Пешеходные дорожки подсыплют мелким щебнем, на мосту и рядом с ним оборудуют наружное освещение.

Общественные проекты благоустройства территорий становятся все более популярными. Одним из них, в частности, является проект «Комфортная городская среда».

Брянцев приглашают присоединиться к волонтерам и внести свой вклад в благоустройство областного центра.