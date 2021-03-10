В Брянске продолжат ремонт ДК БМЗ

На преобразование внешнего вида ДК выделили 240 млн рублей.

В Брянске в 2021 году будет продолжен ремонт ДК БМЗ. Предполагается, что подрядчики закончат капитальный ремонт кровли и фасада ДК со стороны внутреннего двора и благоустроят придегающую территорию.

Реконструкция ДК идет по программе «Культурная среда» нацпроекта «Культура». На эти цели областной бюджет за четыре года выделил 240 млн рублей.

Инициатором приведения здания ДК в порядок выступил губернатор Брянской области Алекскндр Богомаз.