В Брянске пройдет благотворительная выставка кошек

Горожане смогут взять бездомных животных из приюта.

26, 27 и 28 марта в Брянске будет проходить благотворительная выставка кошек «Забери меня домой».

Выставку организует приют «Второй шанс». Волонтеры надеются, что животные из приюта смогут обрести новые семьи.

Все животные привиты и обработаны от паразитов. У всех есть ветеринарные паспорта, отметили в приюте.

Выставка будет работать с 12.00 до 18.00 по улице Евдокимова, 10 (остановка «БГУ», район старого аэропорта). Вход свободный.