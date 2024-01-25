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Глава Советского района Брянска открыл выставку в честь снятия блокады Ленинграда

2024, 25 января 17:32 Общество
Глава Советского района Брянска открыл выставку в честь снятия блокады Ленинграда
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Глава Советского района Брянска открыл в библиотеке имени Фёдора Тютчева выставку в честь снятия блокады Ленинграда. Об этом рассказали в городской администрации. 

В Брянской областной научной универсальной библиотеке имени Фёдора Тютчева прошло памятное мероприятие «Непокорённый Ленинград». Его открыл исполняющий обязанности главы Советского района Денис Семёнов.

«Ежегодно 27 января в стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Важно сохранить память о событиях Великой Отечественной войны, о подвигах нашего народа в тот трагический и героический период истории», — подчеркнул Денис Семёнов.

Сотрудники библиотеки подготовили выставку книг о жителях Ленинграда в тот тяжелый период. Главный хранитель фондов Евгения Званская рассказала собравшимся об изданиях, выпущенных в 1941- 1945 годах. 

В завершении мероприятия гости поучаствовали в акции «Белый журавлик». Они сделали из бумаги белых птиц в память о погибших ленинградцах и защитниках.

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