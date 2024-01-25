Глава Советского района Брянска открыл выставку в честь снятия блокады Ленинграда

Глава Советского района Брянска открыл в библиотеке имени Фёдора Тютчева выставку в честь снятия блокады Ленинграда. Об этом рассказали в городской администрации.

В Брянской областной научной универсальной библиотеке имени Фёдора Тютчева прошло памятное мероприятие «Непокорённый Ленинград». Его открыл исполняющий обязанности главы Советского района Денис Семёнов.

«Ежегодно 27 января в стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Важно сохранить память о событиях Великой Отечественной войны, о подвигах нашего народа в тот трагический и героический период истории», — подчеркнул Денис Семёнов.

Сотрудники библиотеки подготовили выставку книг о жителях Ленинграда в тот тяжелый период. Главный хранитель фондов Евгения Званская рассказала собравшимся об изданиях, выпущенных в 1941- 1945 годах.

В завершении мероприятия гости поучаствовали в акции «Белый журавлик». Они сделали из бумаги белых птиц в память о погибших ленинградцах и защитниках.