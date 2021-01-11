В Брянске проходит конкурс на лучшее состояние охраны труда в фирмах

Брянская городская администрация объявила о проведении смотра-конкурса на лучшее состояние охраны труда в организациях города Брянска за 2020 год.

Конкурс проводится в 4 номинациях:

— на лучшую организацию работы по охране труда в организациях производственной сферы с численностью работающих до 50 человек;

— на лучшую организацию работы по охране труда в организациях непроизводственной сферы с численностью работающих до 50 человек;

— на лучшую организацию работы по охране труда в организациях производственной сферы с численностью работающих свыше 50 человек;

— на лучшую организацию работы по охране труда в организациях непроизводственной сферы с численностью работающих свыше 50 человек.

Заявки на участие принимаются до 10 февраля 2021 года по адресу: город Брянск, проспект Ленина, дом №35.

Подробности проведения конкурса можно уточнить по телефону 66-18-28. С положением о конкурсе можно познакомиться здесь.