В Брянске проходят выпускные балы

Один из первых торжественных вечеров провели в школе № 71.

Спустя два года жестких ковидных ограничений в Брянске вновь проходят яркие выпускные вечера.

В этом году школы окончили 2040 одиннадцатиклассников. Более 320 из них отметили медалями «За особые успехи в учении».

Выпускные балы начались в областном центре на прошлой неделе. Один из первых торжественных вечеров провели в школе № 71.

Более половины городских школ уже отметили выпускные. Впереди праздники у выпускников еще 20 школ Брянска. Последние выпускные балы в областном центре пройдут 2 июля.