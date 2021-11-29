В Брянске пять дней будут проверять систему оповещения

Сирены будут звучать краткосрочно.

С 29 ноября по 3 декабря в Брянске проверят систему централизованного оповещения населения. Как сообщает мэрия, в этот период в городе краткосрочно будут звучать сирены.

В администрации Брянска принесли горожанам извинения за возможные неудобства и попросили с пониманием отнестись к проведению профилактических мероприятий.