В Брянске рассмотрят апелляцию сына бывшего вице-губернатора Резунова

За смертельное ДТП Максима Резунова приговорили к шести с половиной годам.

Брянский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу по уголовному делу Максима Резунова, сына бывшего вице-губернатора Александра Резунова.

В ночь на 18 сентября 2020 года Максим Резунов, который находился за рулем Volkswagen в состоянии опьянения, на проспекте Ленина врезался в стоявшую Toyota Will. От удара Toyota отбросило на двигавшийся по встречной полосе Mitsubishi Lancer.

35-летнего водителя Toyota Will госпитализировали с тяжелыми травмами, позже он умер в больнице. Также в результате аварии пострадала пассажирка Mitsubishi.

После того как обстоятельства аварии стали известны общественности, Александр Резунов подал в отставку.

В конце января Советский районный суд Брянска признал Максима Резунова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к шести с половиной годам колонии общего режима. Он полностью признал свою вину и выплатил семье погибшего 3 миллиона рублей в качестве компенсации.

Между тем вынесенный приговор он посчитал чрезмерно суровым – вскоре после суда защита Резунова подала в областной суд апелляционную жалобу. Ее рассмотрят 26 марта.