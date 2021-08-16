В Брянске разразился скандал из-за транспортной реформы

Из-за возросшей нагрузки массово увольняются водители автобусов.

В Брянске набирает обороты скандал, связанный с транспортной реформой. В июле с городских улиц по решению городских властей исчезли четыре коммерческих маршрута. С одним из них – «легендарным» 47-м – попрощались выставленным на конечной остановке «Литий» гробом.

Взамен чиновники пообещали увеличить число муниципального транспорта, сократив интервалы движения и продлив время его работы.

Однако практически сразу посыпались жалобы горожан на невозможность добраться из точки А в точку Б из-за неразберихи в графиках движения и нехватки единиц транспорта. В соцсетях водители автобусов и кондукторы бьют тревогу из-за возросшей нагрузки и не оправдывающей надежд заработной платы.

Расчетный листок одного из водителей опубликовала группа «Брянский автобус».

«Из расчетного листка видно, что водитель за выполнение нормы часов (!) не получил даже «грязными» обещанные 30 тысяч рублей, которые должны были быть минимальным гарантом. А за вычетом пережога ГСМ, который сейчас «приписывают» каждому второму водителю в парке и НДФЛ водитель получил на руки почти чуть менее 22 тысяч рублей. При том, что в том же июле месяце директор предприятия отчитался в муниципалитете о средней заработной плате водителей 45,8 тысячи рублей, – говорится в сообщении «Брянского автобуса». – Чем думал товарищ Андросенко, когда в начале июля, в ходе совещания в городской администрации, заверял главу Брянской городской администрации Александра Макарова в том, что предприятие готово к предстоящим транспортным изменениям, – вопрос».

«А за солярку вычитывают – просто жуть и еще заставляют объяснительные писать, типа это по моей вине пережог», «Почему не говорят про кондукторов? Живши в автобусе с утра до ночи, получили по 7000», – пишут сами работники Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия.

Они обратились к губернатору Александру Богомазу, правительству области и городской администрации с просьбой «провести служебную проверку деятельности МУ «Брянское городское ПАТП» по факту преднамеренного срыва транспортной реформы (а именно: массового увольнения водительского состава, корректности выплат заработной платы сотрудникам, недовыпуска на городские маршруты подвижного состава, выделения норм топлива для работы на маршрутах, в т. ч. на работу кондиционеров), а также работников руководящего состава предприятия на соответствие занимаемым должностям».