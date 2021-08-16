В Брянске разразился скандал из-за транспортной реформы

Из-за возросшей нагрузки массово увольняются водители автобусов.
В Брянске набирает обороты скандал, связанный с транспортной реформой. В июле с городских улиц по решению городских властей исчезли четыре коммерческих маршрута. С одним из них – «легендарным» 47-м – попрощались выставленным на конечной остановке «Литий» гробом.
Взамен чиновники пообещали увеличить число муниципального транспорта, сократив интервалы движения и продлив время его работы.
Однако практически сразу посыпались жалобы горожан на невозможность добраться из точки А в точку Б из-за неразберихи в графиках движения и нехватки единиц транспорта. В соцсетях водители автобусов и кондукторы бьют тревогу из-за возросшей нагрузки и не оправдывающей надежд заработной платы.
Расчетный листок одного из водителей опубликовала группа «Брянский автобус».
«Из расчетного листка видно, что водитель за выполнение нормы часов (!) не получил даже «грязными» обещанные 30 тысяч рублей, которые должны были быть минимальным гарантом. А за вычетом пережога ГСМ, который сейчас «приписывают» каждому второму водителю в парке и НДФЛ водитель получил на руки почти чуть менее 22 тысяч рублей. При том, что в том же июле месяце директор предприятия отчитался в муниципалитете о средней заработной плате водителей 45,8 тысячи рублей, – говорится в сообщении «Брянского автобуса». – Чем думал товарищ Андросенко, когда в начале июля, в ходе совещания в городской администрации, заверял главу Брянской городской администрации Александра Макарова в том, что предприятие готово к предстоящим транспортным изменениям, – вопрос».
«А за солярку вычитывают – просто жуть и еще заставляют объяснительные писать, типа это по моей вине пережог», «Почему не говорят про кондукторов? Живши в автобусе с утра до ночи, получили по 7000», – пишут сами работники Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия.
Они обратились к губернатору Александру Богомазу, правительству области и городской администрации с просьбой «провести служебную проверку деятельности МУ «Брянское городское ПАТП» по факту преднамеренного срыва транспортной реформы (а именно: массового увольнения водительского состава, корректности выплат заработной платы сотрудникам, недовыпуска на городские маршруты подвижного состава, выделения норм топлива для работы на маршрутах, в т. ч. на работу кондиционеров), а также работников руководящего состава предприятия на соответствие занимаемым должностям».
16.08.2021 17:09
Коронавирус подтвердился на 13 территориях Смоленской области
Коронавирус обнаружили на 13 территориях Смоленской области за последние 24 часа, сообщает областной оперативный штаб. Всего за сутки зафиксированы 116 случаев заражения и восемь летальных случаев среди пациентов с новой инфекцией. Случаи заболевания коронавирусом подтвердили в Смоленске (+32), Смоленском районе (+12), Рудне (+1), Ярцево (+2), Сафоново (+10), Новодугино (+1), Гагарине (+8), Темкино (+3), Вязьме, (+14),
14.08.2021 18:30
Более 187 тысяч жителей Смоленской области полностью вакцинировались от COVID-19
На территорию Смоленской области всего поступило более 287 000 доз вакцины от коронавируса. За минувшие сутки поступило еще 7650 доз. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. По состоянию на сегодня первым компонентом вакцины в регионе привили 236 387 человек. Завершили вакцинацию (привили вторым компонентом вакцины) 187 157 человек. Всего за сутки вакцинировали от коронавируса
14.08.2021 13:06
В Смоленске на почти 2 месяца перекроют движение на нескольких улицах
Движение на трех улицах – Коммунистической, Докучаева и Соболева – в Смоленске ограничат до октября 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Ограничения связаны с проведением реконструкции магистральных сетей. С 16 августа до 10 октября ограничение затронет участки от дома № 18 до дома № 13 на улице Коммунистической и в районе дома № 5 на
14.08.2021 12:54
При пожаре на улице Юрьева в Смоленске пострадал человек
Около девяти часов вечера 13 августа 2021 года на улице Юрьева в Смоленске произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. На место вызова выехали две автоцистерны и автолестница, восемь человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась, возгорание в квартире. В результате пожара пострадал человек. Причина и ущерб устанавливаются специалистами.
13.08.2021 11:48
Смоленские транспортные полицейские приняли участие в акции «Каникулы с Общественным советом»
В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники ОДН линейного отдела МВД России на станции Смоленск, совместно с председателем Общественного совета при линейном отделе Алексеем Ермолиным, а также представителями ОАО «РЖД» начальником железнодорожного вокзала Смоленск Романом Фирсовым и его помощником Ириной Швец организовали на городском железнодорожном вокзале профилактическое мероприятие, где побеседовали с детьми о правилах поведения
12.08.2021 11:19
На вокзале Смоленска прошел рейд по соблюдению масочного режима
Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции на вокзале Смоленск провели очередной рейд по контролю за соблюдением масочного режима и напомнили пассажирам о важности выполнения противоэпидемических требований. Рейд показал, что большинство пассажиров соблюдают меры безопасности и носят средства индивидуальной защиты. На вокзале установлены санитайзеры с антисептиками для обработки рук, нанесена напольная разметка для соблюдения социальной дистанции,