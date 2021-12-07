В Брянске разразился скандал с водоснабжением многоэтажки на Крахмалева

Жильцы дома несколько дней вынуждены обходиться без воды.

Жильцы многоэтажного дома № 8 по улице Крахмалева в Советском районе Брянска остались без воды.

Застройщик – ООО «Горожанин» – вводил дом в эксплуатацию с учетом снабжения питьевой водой от самостоятельно построенной артезианской скважины. На прошлой неделе сломался подающий воду насос. На время ремонтных работ водоснабжение приостановлено, подключить дом к системе горводоканала пока не представляется возможным.

Как пояснили в мэрии, скважина в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал» не значится и на обслуживание не передавалась. Счета за услуги холодного водоснабжения водоканал жильцам не выставляет.

В ноябре 2018 года управляющая компания «Меридиан», обслуживающая дом, обратилась в МУП «Брянский городской водоканал» с просьбой о подключении многоэтажки к существующим централизованным сетям водоснабжения. Специалисты водоканала разработали технические условия и определили сметную стоимость работ. Однако, сообщает горадминистрация, до сих пор «технические условия заказчиком не востребованы».

«При таких обстоятельствах водоканал лишен возможности подключения жилого дома к существующим сетям водоснабжения», – пояснили в водоканале.

На предприятии также заявили, что после выхода насоса из строя МУП «предоставил обслуживающей организации собственное оборудование для решения проблемного вопроса».