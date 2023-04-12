В Брянске ремонтируют дороги «большими картами»

Ямы на дорогах областного центра ремонтируют «большими картами». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорожное управление восстанавливает покрытие на улице Калинина. На участок в 1250 квадратных метров залили около 120 тонн асфальта. Ещё две «карты» площадью до 380 квадратных метров заасфальтировали ближе к набережной.

Также на этой неделе на улице Красноармейской приведут в порядок около 4 000 квадратных метров дороги.

Ремонт делают методом «больших карт». Для этого используют новый асфальтоукладчик «АСФ-К-2-07-1», созданный в Брянске научно-производственным объединением «Группа компаний машиностроения и приборостроения».