В Брянске ремонтируют сквер у памятника Покорителям космоса

Работы обойдутся в 2,2 миллиона рублей.

В Володарском районе Брянска благоустраивают сквер вокруг памятника Покорителям космоса. Работы в рамках региональной программы «Инициативное бюджетирование» ведет ООО «Стройколорит». Стоимость муниципального контракта составила 2,2 миллиона рублей.

Как сообщает мэрия, в сквере провели наружное освещение, электровыводы под установку пяти опор освещения уже выполнены. Вокруг памятника установят декоративную подсветку. Приведут в порядок и сам монумент.

Сейчас в сквере мостят пешеходные дорожки из тротуарной плитки. Вдоль дорожек установят лавочки и урны и уложат рулонный газон.