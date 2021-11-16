В Брянске ремонтируют сквер у памятника Покорителям космоса
Работы обойдутся в 2,2 миллиона рублей.
В Володарском районе Брянска благоустраивают сквер вокруг памятника Покорителям космоса. Работы в рамках региональной программы «Инициативное бюджетирование» ведет ООО «Стройколорит». Стоимость муниципального контракта составила 2,2 миллиона рублей.
Как сообщает мэрия, в сквере провели наружное освещение, электровыводы под установку пяти опор освещения уже выполнены. Вокруг памятника установят декоративную подсветку. Приведут в порядок и сам монумент.
Сейчас в сквере мостят пешеходные дорожки из тротуарной плитки. Вдоль дорожек установят лавочки и урны и уложат рулонный газон.