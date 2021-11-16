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В Брянске ремонтируют сквер у памятника Покорителям космоса

2021, 16 ноября 08:30 Общество
В Брянске ремонтируют сквер у памятника Покорителям космоса
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Работы обойдутся в 2,2 миллиона рублей.

В Володарском районе Брянска благоустраивают сквер вокруг памятника Покорителям космоса. Работы в рамках региональной программы «Инициативное бюджетирование» ведет ООО «Стройколорит». Стоимость муниципального контракта составила 2,2 миллиона рублей.

Как сообщает мэрия, в сквере провели наружное освещение, электровыводы под установку пяти опор освещения уже выполнены. Вокруг памятника установят декоративную подсветку. Приведут в порядок и сам монумент.

Сейчас в сквере мостят пешеходные дорожки из тротуарной плитки. Вдоль дорожек установят лавочки и урны и уложат рулонный газон.

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