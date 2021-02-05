В Брянске решили отказаться от встреч выпускников
Причиной такого решения стала продолжающаяся пандемия коронавируса.
Власти Брянска решили запретить встречи выпускников, которые, согласно традиции. должны были состояться завтра.
Причиной решения стало то, что инфекция в регионе продолжает распространяться, а новые случаи заражения фиксируются каждый день.
Традиционная дата проведения таких встреч в Брянске — первая суббота февраля.
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