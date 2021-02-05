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В Брянске решили отказаться от встреч выпускников

2021, 05 февраля 15:36 Общество
В Брянске решили отказаться от встреч выпускников
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Причиной такого решения стала продолжающаяся пандемия коронавируса.
Власти Брянска решили запретить встречи выпускников, которые, согласно традиции. должны были состояться завтра.
Причиной решения стало то, что инфекция в регионе продолжает распространяться, а новые случаи заражения фиксируются каждый день.
Традиционная дата проведения таких встреч в Брянске — первая суббота февраля.

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