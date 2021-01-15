В Брянске с 15 по 19 января прогнозируют аномальный холод

По данным ФГБУ «Брянский ЦГМС», с 15 по 19 января 2021 года местами на территории Брянска ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-9 градусов ниже климатической нормы.

Возрастает вероятность возникновения ЧС, связанных с увеличением количества техногенных пожаров, нарушениями в работе тепловых и энергетических систем, увеличением случаев переохлаждения.