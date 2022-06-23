В Брянске Сивакова вернула сотрудникам долги по зарплате

Такое решение предпринимательница приняла после шумихи в СМИ.

Владелица студии красоты RoyaLAKshery Олеся Сивакова выплатила долги по зарплате своим сотрудникам.

Накануне стало известно, что предпринимательница задолжала девяти работникам более 200 тысяч рублей. Также в жалобе шла речь об обмане клиентов, использовании труда несовершеннолетних и отсутствии бухгалтерской отчетности.

Новость вызвала большой ажиотаж в Брянске. После многочисленных публикаций в СМИ бывший сотрудник студии красоты сообщил «Брянской губернии», что претензий к Сиваковой больше не имеет.