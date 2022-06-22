В Брянске Сивакову обвинили в невыплате зарплаты и обмане клиентов

«Мы устали от ее лжи», – говорят бывшие работники студии красоты.

Олесю Сивакову, участницу резонансного ДТП на Московском проспекте Брянска, в результате которого погибли два человека, обвинили в невыплате зарплаты и обмане клиентов.

Бывший работник студии красоты RoyaLAKshery, владелицей которой является Сивакова, обратился в редакцию «Брянской губернии». Он заявил, что предпринимательница задолжала девяти сотрудникам более 200 тысяч рублей.

«Мы устали от ее лжи и устали работать бесплатно. Также она позволяет себе оскорблять своих мастеров нецензурными выражениями, ведет себя абсолютно по-хамски, оскорбляет клиентов. Клиентов она обманывает на деньги несуществующими акциями и скрытыми доплатами, в салоне нет прайса, все цены берутся из головы», – цитирует жалобу «Брянская губерния».

Ее автор также рассказал, что Сивакова привлекает к работе несовершеннолетних, не ведет бухгалтерской отчетности и использует в работе просроченные материалы. Обманутые сотрудники надеются на вмешательство правоохранительных органов.