В Брянске скончалась главный бухгалтер БГТУ Александра Астахова

Свою трудовую деятельность в университете она начала в 1959 году.

О смерти бывшего главного бухгалтера Александры Астаховой сообщили на сайте БГТУ сегодня, 10 августа.

Александра Матвеевна работала в университете с 1959 года. Она являлась почетным работником высшего заведения, за хорошую работу ее награждали медалью «За трудовое отличие».