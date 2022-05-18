В Брянске скончался участник Курской битвы Владимир Шевелев

Ветеран ушел из жизни на 98-м году.

17 мая на 98-м году жизни перестало биться сердце ветерана Великой Отечественной войны, участника Курской битвы Владимира Матвеевича Шевелева.

Пехотинец Шевелев вступил в Красную Армию в 1943 году, воевал на территории Белоруссии и Украины. По окончании танкового училища служил в армии до 1947 года. В послевоенные годы работал строителем, поднимая Брянск из руин.

Нынешний День Победы Владимир Шевелев встречал на параде на площади Ленина. На встрече с мэром Александром Макаровым он рассказал, что в свои 97 лет продолжает почти каждый день ходить на прогулку в парк у ДК Железнодорожников.

В Брянской городской администрации выразили глубокие соболезнования семье, родным и близким Владимира Матвеевича Шевелева.