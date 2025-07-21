В Брянске снесли два дома после вмешательства прокуратуры
О ситуации с аварийными постройками сообщили местные жители.
Прокуратура обратила внимание на аварийные постройки на улице Локомотивной в Брянске после обращений граждан.
Сотрудники надзорного органа подтвердили, что два расселенных многоквартирных дома необходимо снести.
После вмешательства прокуратуры администрация приняла необходимые меры, аварийные здания успешно снесли.
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