В Брянске снова ушел под воду пешеходный переход на Мясокомбинате

Пешеходы в социальных сетях жалуются, что из-за потопа обходить затопленный переход приходится «за километр».

В одном из брянских пабликов во ВКонтакте разместили видеоролик затопленного из-за оттепели пешеходного перехода через Московский проспект в районе Мясокомбината.

На месте перехода возникло «озеро», а «зебру» просто не видно под водой.

Автор за кадром, не стесняясь в выражениях, сравнивает улицы Брянска с Венецией и возмущается, что из-за потопа обходить переход приходится «за километр».

Комментаторы отмечают, что подобная картина наблюдается «по всему Брянску». А некоторые предлагают организовать бизнес по перевозу желающих через проспект на надувной лодке.