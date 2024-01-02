В Брянске со снегопадом борются около 40 машин
На дорогах Брянска с последствиями снегопада борются около 40 машин спецтехники. Об этом сообщили в городской администрации.
Коммунальщиков Брянска на прочность проверяют сильные морозы и снегопад. Они работают в усиленном режиме. Уборкой занимаются 20 комбинированных дорожных машин, 10 тракторов, шесть погрузчиков и три самосвала. За минувшие сутки они высыпали на дороги 749 кубометра пескосоляной смеси.
А с 24 ноября по 1 января из областного центра вывезли более 91 тысячи тонн снега.
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