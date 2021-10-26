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В Брянске сотрудник скорой с коронавирусом 100 раз пытался вызвать врача

2021, 26 октября 12:00 Общество
В Брянске сотрудник скорой с коронавирусом 100 раз пытался вызвать врача
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Получить медицинскую помощь ему не удалось.

В Брянске сотрудник скорой медицинской помощи не смог получить лечение от коронавирусной инфекции. Жалобу на бездействие медиков из Брянской городской поликлиники № 1 на Портале государственных медицинских услуг Брянской области оставила его мать Татьяна Николаевна.

«Мой сын, сотрудник скорой помощи, имеет подтвержденный ковид. 25 октября начиная с восьми утра мы не можем вызвать врача, телефон никто не берет (звонили около 100 раз). Дозвонились только в 14.07, и оператор ответила, что она ничем помочь не может, время вышло для записи. Звоним заведующей, трубку взяла секретарь, которая тоже сказала, что помочь нам не может… «Звоните завтра…» Как так возможно, что из-за того, что операторы не брали трубку, мой сын остается без лечения? Тест он сдавал за свой счет также, потому что в лаборатории ответили, что тестов нет», – рассказала женщина.

Пока представители поликлиники ситуацию никак не прокомментировали.

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