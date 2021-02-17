В Брянске спасли собаку с обмороженными лапами

Волонтеры разыскивают владельцев животного.

В Советским районе Брянска собака погибала от холода. Как рассказали в соцсетях очевидцы, животное находилось на остановке у Брянском таможни.

Собака не могла подняться из-за обморожения лап.

«Животное не могло встать на ноги, так как лапы были отморожены, просто умирало. Взяли и отвезли домой, накормили, отогрели», – сообщил брянец Валера Зимко.

По его словам, вероятно, собака домашняя. На шее у нее был ошейник с биркой. Сейчас он разыскивает хозяев собаки. Телефон для связи 8-961-100-61-65.