В Брянске стартовал набор в школу фермера

Занятия начнутся в феврале на базе аграрного университета.

В Брянске начался очередной набор слушателей в школу фермера.

Как сообщает региональный департамент сельского хозяйства, занятия в ней начнутся в феврале и будут проходить на базе БГАУ.

Школа фермера работает в регионе с 2020 года. Опыт прошлогоднего набора показал, что желание учиться в ней изъявили начинающие фермеры, выпускники профильных вузов, владельцы личных подсобных хозяйств и предприниматели, не знающие о сельском хозяйстве ничего.