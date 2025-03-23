В Брянске стартовала акция «Дом для пернатой семьи»

В сквере Брянска повесили восемь скворечников в рамках новой акция «Дом для пернатой семьи». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Руководитель администрации Советского района Дениса Семенова дал старт экологической акции «Дом для пернатой семьи». По его инициативе компания «Форлайн» изготовила восемь крепких птичьих домиков. В санитарную пятницу работники администрации повесили скворечники в сквере имени Карла Маркса.

В рамках акции Денис Семенов рассказал ребятам из школы №71 «Перспектива» о бережном отношении к братьям нашим меньшим.

«В Брянске начался месячник по благоустройству. На следующей неделе уже стартуют общегородские субботники. Позаботиться нужно не только о городе — ведь важно убрать наш общий дом, — но и о фауне родного края. В перспективе к таким мероприятиям будем привлекать брянские школы, детские сады», — сказал Денис Семёнов.