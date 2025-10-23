А артисты Брянского областного театра кукол на этой неделе выступают в Ярославле. Они покажут постановки «Кто не спрятался, я не виноват» (6+), «Мойдодыр» (0+) и «Сказка про Андрейку или Как зебра ожила»(0+).

Артисты из Ярославля привезли три постановки «Зимовье зверей» (0+), «Златовласка»(0+) и «Веселые медвежата» (0+). До конца недели зрители Брянска смогут побывать на 10 спектаклях.

В Брянске стартовали гастроли Ярославского театра кукол в рамках федерального проекта. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

«Папа поймёт и всегда поддержит» В КДЦ «Губернский» прошёл концертный вечер, приуроченный ко Дню отца. В концертном зале не было свободных мест – на праздник собралась разнообразная публика – от студентов и педагогов до врачей, военнослужащих, депутатов и представителей общественных и ветеранских организаций. «У нас сегодня удивительная аудитория – студенты и педагоги, врачи и военнослужащие, депутаты и представители ветеранских, общественных

Есть что делать Туристический потенциал Смоленской области получил высокую оценку. Регион стал победителем XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса «Диво России» сразу в трёх номинациях. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Первое место заняли ролики «Исследуй новое» и «Поехали в Смоленск-2025». Видео «Смоленск. Есть что делать» завоевало второе место. Работы оценивало экспертное жюри. Ещё одной награды (Гран- при фестиваля) был

Единой командой В регионе продолжается образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» – 13 курсантов проходят очное обучение. За каждым из них закреплены профессионалы. На прошлой неделе для бойцов прошёл День наставника, участие в котором принял губернатор Василий Анохин. «Рассказал о работе, которую мы проводим по поддержке участников СВО и их семей, о помощи ветеранам специальной военной операции

Интеллектуальные состязания Смоленщина в очередной раз стала площадкой для встречи талантливых представителей сферы информационных технологий. В областном центре при поддержке Минцифры России и АНО «Лаборатория цифровой трансформации» прошёл Международный ИТ-форум «Свой код». «В этом году на участие поступило более 1500 заявок. На форум приехали 500 лучших ребят, прошедших серьёзный конкурсный отбор. Значительно расширилась география события – 57

Будь строителем! Как в регионе привлекают молодёжь к профессии? Модернизация системы подготовки кадров для строительной отрасли стала темой ежегодной конференции отраслевого Консорциума среднего профессионального образования в сфере строительства. Мероприятие впервые состоялось в Смоленске и собрало более 100 участников из 32 регионов России. В пленарном заседании приняли участие президент Национального объединения строителей («НОСТРОЙ») Антон Глушков, первый заместитель министра