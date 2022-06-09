В Брянске суд подтвердил законность отстранения непривитого учителя от работы

Преподаватель физкультуры пытался доказать, что вакцинация от коронавируса добровольна, и требовал компенсацию морального вреда.

Брянский областной суд рассмотрел жалобу учителя физкультуры городской гимназии на решение Володарского районного суда.

Руководство гимназии отстранило учителя от работы в связи с непредоставлением документов, подтверждающих прохождение обязательной вакцинации или медицинского отвода от вакцинации от коронавирусной инфекции. Учитель потребовал в районном суде взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

В суде он настаивал на том, что вакцинация является добровольной, а трудовым договором не предусмотрена его обязанность участвовать в ней.

Суд пришел к заключению, что приказ об отстранении был подписан законно – на основании постановления Правительства РФ № 825 от 15.07.1999, утверждающего работу в образовательных организациях в перечне работ, выполнение которых требует обязательного проведения профилактических прививок, а также на основании постановления главного государственного санитарного врача по Брянской области от 26 июня 2021 года № 4 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

По мнению суда, для работников образования вакцинация от коронавируса обязательна на основании п. 1, пп. 1 п. 1 Постановления главного государственного санитарного врача по Брянской области от 26 июня 2021 года № 4. Соответственно, приказы гимназии об отстранении учителя от работы без сохранения заработной платы законны и призваны защитить здоровье учеников и коллектива гимназии.

Не согласившись с решением Володарского районного суда, брянец обратился в областной суд. Но и здесь его ждала неудача: облсуд оставил предыдущее решение без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.