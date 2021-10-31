В Брянске уже месяц не могут найти главную новогоднюю ель

Советская районная администрация просит горожан о помощи.

В Брянске уже месяц продолжаются поиски главной новогодней ели. Они начались в первых числах октября, однако до сих пор результата не принесли.

Дерево, которое установят в сквере Карла Маркса, должно быть высотой 14-16 метров, стройным, с равномерной зеленой кроной без залысин, возраст – 30-35 лет. Место нахождения – Брянск.

Фото деревьев принимают по электронной почте soviet-adm@yandex.ru. Телефон для справок 30-68-53.