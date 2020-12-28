В Брянске в 2021 году отремонтируют 43 улицы

В мэрии обсудили планы по ремонту и строительству дорог на будущий год.

В 2021 году в обласном центре планирует отремонтировать 42 улицы общей протяженностью 32 км. Общая их длина составляет 32 км.

В районе Старого аэропорта появятся новые улицы — Войстроченко, Визнюка и Ильи Иванова.

Будет продолжено такде строительство дороги — защитной дамбы между Брянском-1 и Брянском-2, которая соединит Фокинский район с Вололарским и будет иметь выход в Советский.

По решению губернатора Александра Богомаза эта дорога была перепроектирована с первоначальных четырех полос на шесть, что позволило увеличить ее пропускную способность на 33% при небольшом росте затрат.