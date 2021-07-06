В Брянске в выходные проходили рейды по проверке соблюдения масочного режима

Сотрудники полиции и работники администрации обследовали 81 предприятие торговли, общественного питания и бытовых услуг.

3 и 4 июля на рейдах попались 10 брянцев, которые не соблюдали масочный режим. На них составили и выписали административные протоколы.

Также проводили и ночной смотр предприятий общественного питания до 24:00. Всего обследовали 52 заведения. Нарушений режима работы ни в одном не нашли.