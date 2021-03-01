В Брянске ветерану ВОВ отказали в праве на жилье

В ситуации разбиралась прокуратура.

Чиновники Фокинского района Брянска отказали женщине – ветерану Великой Отечественной войны в постановке на жилищный учет. Как сообщает региональная прокуратура, пожилая женщина нуждается в улучшении жилищных условий, однако в районной администрации ее право на жилье не признали.

После проверки прокуратура потребовала от главы Фокинской районной администрации устранить нарушения и включить ветерана в список.