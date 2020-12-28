В Брянске во время новогодних праздников примут дополнительные меры безопасности

Брянские елки проверят на антитеррористическую защищенность.

Антитеррористическая комиссия Брянска решела принять дополнительные меры безопасности во время январских каникул.

Как сообщает мэрия, хотя массовых развлекательных мероприятий в городе из-за коронавируса не будет, ответственные службы и силовики проведут комплексную проверку мест потенциального массового скопления людей во время праздников. В частности, проверку на антитеррористическую и пожарную безопасность пройдут все площадки города, где установлены новогодние елки.

В праздничные дни на предприятиях и в организациях жизнеобеспечения города и в транспорте будет организовано дежурство сотрудников, которых проинструктируют, что делать, если они обнаружат потенциально опасные предметы. На объектах инфраструктуры будут созданы аварийные и дежурные бригады, а объекты торговли ии прилегающие к ним территории возьмут под усиленный контроль.