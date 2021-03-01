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В Брянске водитель автобуса грубо нарушил ПДД (ВИДЕО)

2021, 01 марта 10:00 Общество
В Брянске водитель автобуса грубо нарушил ПДД (ВИДЕО)
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Очевидцы просят наказать нарушителя.

В Брянске водитель пассажирского автобуса нарушил Правила дорожного движения.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, водитель повернул налево с правой полосы и проехал на запрещающий сигнал светофора. Нарушение снял видеорегистратор ехавшей следом машины.

«Автобус на красный свет налево из правой полосы. Поворот на Войстроченко со стороны Кургана», – рассказал автор записи.

Брянцы просят ГИБДД привлечь нарушителя к административной ответственности.

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