В Брянске вручили награды волонтерам

Лидеров волонтерских движений Брянска отметили за вклад в реализацию молодежной политики в городе.

В брянском Доме волонтера вчера состоялась церемония награждения лидеров волонтерских организаций предприятий, общественных организаций и учебных заведений города. Их отметили за вклад в реализацию молодежной политики на территории Брянска.

«Дорогие друзья! Всех вас, собравшихся сегодня здесь, объединяет любовь и стремление помогать ближнему. Вы дарите свои сердца людям, а это очень важно. Прекрасно, что постоянно пополняются ряды людей, которые внимательно относятся ко всем остальным. Сейчас очень сложное время, и поэтому в вашей помощи нуждаются многие. Вы к каждому идёте навстречу с вашей добротой и большим сердцем. В преддверии Нового года я желаю вам здоровья, успехов, чтобы реализовывались ваши мечты, продолжайте делиться тем, что у вас есть, ну а мы будем вам оказывать посильную поддержку», — сказала, открывая мероприятие, зам мэра Брянска Алевтина Андреева.

В этом году, который поставил перед волонтерским движением новый вызов в контексте самозоляции и необходимости помогать пожилым и маломобильным людям, в номинации «Волонтер года» власти отметили сразу десятерых брянцев.

Всего в городе официально зарегистрированы 72 волонтерских объединения, в которых состоят почти 1400 человек. Всего же в регионе действуют почти 200 волонтерских организаций.

Почетным знаком брянских волонтеров власти награждают с 2013 года.