На Брянщине ввели новую реформу обращения с отходами

С августа этого года в семи районах Брянской области будет осуществляться раздельный сбор мусора. Отсортированные отходы будут направлять на вторичную переработку, что позволит улучшить экологию в регионе.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента природных ресурсов, специальный контейнеры для отходов установят в Погарском, Дубровском, Клетнянском, Суражском, Жуковском и Трубчевском районах.

Мусоросортировочные станции в Трубчевском, Суражском и Жуковском районах почти готовы к эксплуатации. Построены все сооружения, установлено оборудование. Осталось внедрить раздельное накопление отходов в населенных пунктах.