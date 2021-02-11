В Брянске выберут «Леди в погонах»

Конкурс проводится среди сотрудниц органов внутренних дел.

В Брянске в преддверии Международного женского дня стартовал конкурс «Леди в погонах – 2021».

Как сообщает региональное УМВД, женщины-полицейские не только обаятельные и прекрасные, но с сильным характером. Они несут службу наравне с мужчинами. Их не пугают ни ненормированный рабочий день, ни круглосуточные дежурства, ни участие в полицейских рейдах, ни служебные командировки.

В рамках конкурса девушкам предстоит побороться за звание самой красивой, умной и творческой личности. Всего поступило более 50 заявок на участие.

Отборочное голосование проходит на официальном сайте регионального Управления МВД России. В финал выйдут 10 участниц, набравших наибольшее количество голосов.

В финале девушкам предстоит продемонстрировать навыки профессиональной подготовки и проявить себя в творческом этапе.

«Голосование народное. Именно посетители сайта определят десять финалисток конкурса независимо от званий и должностей», – отметили в УМВД.

Победительницу наградят на торжественном мероприятии, посвященном 8 Марта.