В Брянске высаживают голландские тюльпаны

Они зацветут будущей весной.

15 октября сотрудники дорожного управления Брянска начали высаживать луковицы тюльпанов. Первые из них распустятся к майским праздникам.

Как сообщает мэрия, в этом году в Брянске высадят 78,5 тысячи луковиц против 50 тысяч в прошлом году. Тюльпаны разных цветов высадят на площади Ленина, Театральной площади, площадях Партизан и Революции, на разворотных кольцах, на набережной, у вокзала Брянск I, на обоих кольцах новой дороги – защитной дамбы, в сквере имени Ленина, по улицам Ульянова, Флотской, Комсомольской, у мясокомбината и возле Дворца культуры железнодорожников.

В качестве посевного материала используются голландские тюльпаны. Все цветники предварительно перекапывают и удобряют, при необходимости в них подсыпают грунт. Высадку луковиц завершат до наступления заморозков.