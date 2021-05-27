В Брянске выявляют нарушителей комендантского часа

Родителей привлекают к административной ответственности.

В Брянске проходят проверки соблюдения комендантского часа. На днях очередной рейд прошел в Советском районе. Участие в нем приняли чиновники и полицейские, сообщает городская администрация.

В рамках рейда, который стартовал в 22.00 и завершился в начале второго ночи, члены комиссии проверили кафе «Макдональдс» по улице Бежицкой, центральный парк культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска, набережную и Славянскую площадь, территорию школы № 60 и интернет-кафе по улице Авиационной.

В результате удалось выявить 16-летнюю девушку, которая с друзьями отдыхала на набережной. Ее передали родителям с составлением административного протокола.

Напомним, с 1 сентября по 31 мая комендантский час действует с 22.00 до 5.00, с 1 июня по 31 августа – с 23.00 до 5.00.