В Брянске взрослые отказали в помощи 10-летнему мальчику

Ребенок оказался не на своей остановке и пытался добраться до дома.

В Брянске 10-летний мальчик оказался в сложной жизненной ситуации и не дождался помощи взрослых.

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», 18 октября возвращавшийся с занятий школьник вышел из автобуса не на своей остановке. Денег на еще одну поездку и телефона у него с собой не оказалось.

Зная наизусть телефон мамы, мальчик обратился к взрослым с просьбой позвонить. Однако никто из пяти человек, стоявших на остановке в ожидании транспорта, не пошел ему навстречу – в звонке ребенку отказали.

В это время его родители начали бить тревогу. Полицейские уже ориентировали своих сотрудников, а инфорги поискового отряда после сбора информации готовы были объявить срочный выезд.

К этому моменту школьник прошел пешком несколько остановок и добрался до дома.

«Все закончилось благополучно и это хорошо. Но вы только представьте себе, чего может стоить вот такой отказ! В поисках детей всегда задействованы огромные человеческие ресурсы, но это не самое страшное. Самое страшное то, что такой отказ может стоить человеку, а тем более ребенку, жизни! Готовы ли вы взять на себя такую ответственность?» – обратился к брянцам отряд «Лиза Алерт».