В Брянске юнармейцы отбили атаку ДОСААФ на памятник Дыбенко

Конфликт произошел из-за передачи здания бывшей Морской школы.

В Брянске разгорелся конфликт между руководством регионального отделения ДОСААФ РФ и юнармейцами.

О противостоянии в соцсетях рассказал брянский общественный деятель, историк, издатель, председатель регионального отделения Изборского клуба Сергей Ушкалов.

«В Брянске был пресечен акт вандализма, организованный функционерами областного отделения, страшно сказать, ДОСААФ РФ. Представители столь известной и уважаемой организации пытались перерезать и сдать в металлолом памятник герою революции и Гражданской войны, первому наркомвоенмору РСФСР Дыбенко, а также макеты торпед и глубинных бомб, установленных у здания бывшей Морской школы ДОСААФ. В настоящее время здание передано Юнармии», – пояснил Ушкалов.

По его словам, «первую атаку вандалов отбивали сами юнармейцы во главе с Павлом Ершовым».

«Подключили участкового, госорганы по охране культурного наследия, департамент внутренней политике, РО РВИО», – также сообщил общественник.

Комментариев от представителей ДОСААФ пока не поступало.