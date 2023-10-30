28 командиров брянских юнармейских отрядов поучаствовали в конкурсе

28 командиров брянских юнармейских отрядов соревновались в меткости и физподготовке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянском соединении прошёл конкурс командиров юнармейских отрядов «Во славу Отечества». В нём участвовали 28 школьников региона.

Юные командиры проверили свои знания на станциях: «Знай свое оружие», «Физическая подготовка» и «Ведение огня из пневматической винтовки». Также ребята демонстрировали умения управлять строем.

Победил в соревнованиях школьник из Карачева Глеб Майстренко. В физической подготовке отличилась Вероника Елистратова из Лопушской школы имени Грибачева. Лучшим в соревнованиях по строевой подготовке стал Даниил Гатилов из Брянск-18.