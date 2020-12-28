В Брянске за год отремонтировали 58 км дорог (ВИДЕО)

В мэрии Брянска подвели итоги строительства и ремонта дорог в уходящем году.

Как сообщает пресс-служба мэрии, затраты по этой статье расходов превысили 2,6 млрд рублей, что на 28% больше, чем годом ранее.

Всего отремонтировали 58 км дорог, из них 33,3 км — по нацпроекту «Безопасные и качесткенные автомобильные дороги». Это, в частности, улицы Сталелитейная, 50-й Армии, Бурова, Челюскинцев, Академика Королёва, бульвар Щорса, Фокина, Пионерская, Щукина, Белорусская, Севская и другие.

Еще 24,5 км дорог отремонтированы за счет областного бюджета.

За год в Брянске также отремонтировали 80 тыс. м. кв., или 33,6 км тротуаров. Появились также новые тротуары там, где их прежде никогда не было, в частности, на ул. Фокина и Бежицкой.

Улицы, которые ремонтируют в рамках нацпроекта, в Брянске оснащают соверменными светодиодными фонарями. В 2020 году установили свыше 1,5 тыс. таких светильников, а за последние два года — почти 4 тыс.

Все дороги после ремонта остаются на гарантии у подрядчика, срок которой составляет пять лет. В течение этого времени он обязан устранять все проявившиеся дефекты за свой счет.