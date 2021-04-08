В Брянске задержали подростка, приехавшего в школу на скутере

Родителей школьника оштрафовали за плохое воспитание ребенка.

7 апреля сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску задержали 14-летнего подростка. Школьник приехал на занятия на скутере.

Инспекторы составили протоколы об отстранении подростка от управления и задержании мототехники. Затем нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По результатам проверки на законного представителя подростка составили административный материал за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.