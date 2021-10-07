В Брянске заключенных подростков научили пользоваться саблями

Мастер-класс призван расширить кругозор несовершеннолетних.

Брянскую воспитательную колонию посетили представители хуторских казачьих обществ «Дебрянский рубеж» и «Русь» во главе с атаманами Павлом Ершовым и Сергеем Пикуном. Они рассказали подросткам об истории возникновения хуторского казачества на Брянщине и продемонстрировали настоящие казачьи шашки, сообщает региональное УФСИН.

Затем казаки провели мастер-класс по фланкировке шашкой – виртуозному владению казачьей саблей.

«Подобные мероприятия позволят значительно расширить кругозор ребят, открыть новые умения и навыки, что будет способствовать их дальнейшей социализации в обществе после освобождения», – отметила уполномоченная по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

Подобные мероприятия для заключенных подростков в колонии намерены проводить регулярно.