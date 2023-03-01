В Брянске закрыли «выделенку» для общественного транспорта

На дороге-защитной дамбе в областном центре закрыли выделенную полосу для общественного транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

На дороге-защитной дамбе «Брянск–I — Брянск–II» временно изменилась транспортная схема. Как уточнили в городском дорожном управлении, для машин открыли крайние правые полосы в обоих направлениях. Теперь их шесть.

Ранее полосы предназначались для общественного транспорта. Такая мера будет действовать временно, пока нет интенсивного движения.